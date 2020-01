Terribile episodio a Loreto in provincia di Ancona. Un 16enne, infatti, è morto investito da un treno, davanti agli occhi dei suoi compagni di scuola.

Pomeriggio tragico quello di Loreto, in provincia di Ancona, nella giornata di ieri. Infatti, intorno alle ore 14, un episodio ha gelato il cuore della città. Infatti un 16enne, da poco uscito da scuola, è stato investito da un treno.

La stessa corsa che lo doveva portare a casa, nella sua Civitanova Marche, che è risultata fatale. Un impatto avvenuto proprio dinanzi agli occhi dei suoi compagni di classe. Il ragazzo che ha perso la vita si chiama Mattia Perini e studiava presso l’Istituto alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto.

Secondo le prime tesimonianze, Mattia stava attraversando i binari, ma avendo le cuffie nelle proprie orecchie, non ha sentito l’arrivo del convoglio. Il macchinista del treno, ha cercato in tutti i modi di avvertire il ragazzo, suonando la sirena. Ma il ragazzo ha avvertito l’arrivo del treno solamente all’ultimo momento. Con un disperato tentativo ha cercato di ritornare alla banchina, ma il treno lo ha preso in pieno sul fianco, stroncandogli la vita.

Ancona, il commovente saluto del padre di Mattia

L’incidente ha paralizzato un’intera città, ma soprattutto la famiglia Perini. Infatti subito dopo l’incidente il padre di Mattia, Giordano, ha pubblicato sul proprio profilo un commovente ultimo saluto al figlio.

Infatti Giordano scrive: “Il mio piccolo, grande principe. Insieme siamo una forza unica“. Il padre poi continua disperatamente: “Non ce lo faranno vedere prima di 36 ore. Penso al nostro ultimo saluto, al fatto che non lo rivedrò più“.

Mattia avrebbe festeggiato il suo 17esimo compleanno solamente il prossimo marzo. Una ragazzo giovanissimo ed amato da tutti, come testimonia il suo allenatore di calcio, Frediano Pancotto.

Infatti il mister ha dichiarato: “Giocherai sempre con noi, ciao Mattia“. L’allenatore ha poi concluso: “Sono senza parole. Mattia? Un ragazzo in gamba, benvoluto da tutti. Sarà dura per noi, per i compagni, elaborare il lutto“.

L.P.

