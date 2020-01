Aida Yespica per la prima volta confessa un risvolto inedito del suo passato. Conosciamo quasi tutti i suoi compagni, ma una storia è davvero clamorosa.

Aida Yespica e l’amore, un rapporto da sempre tormentato. L’ex modella e showgirl venezuelana ha avuto diversi compagni più o meo celebri. Ma c’è un risvolto della sua vita privata che ancora non conoscevamo ed è stata lei stessa a confessare. Lo ha fatto in una lunga intervista a Lorella Boccia, nel talk show ‘Rivelo’ su Real Time.

Per circa un anno la bella Aida ha amato una donna. Fin qui nulla di male, se non fosse che non sono mai uscite allo scoperto e anche adesso non sapremi mai chi è: “Ho avuto un amore folle per una donna. Non posso fare il suo nome nemmeno sotto tortura, è una persona davvero famosa che conoscono tutti. Una storia clandestina, poi è finita per la grande popolarità di lei”.

Un rapporto intenso ma anche tormentato perché come ammette la Yespica, la sua amante era molto gelosa. E lei era ancora giovane e anche molto innamorata: “Ho fatto follie per lei ma una volta finita sono stata molto male. Ogni tanto ci vediamo, ci ridiamo su ma adesso c’è solo amicizia”.

Il rapporto con il figlio che vive negli Usa: “Per lui è meglio così”



Oggi è felicemente fidanzata con Geppy Lama, l’imprenditore napoletano con il quale ha recuperato un rapporto logorato dopmil GF Vip. Allora il sospetto era che lo avesse tradito con Jeremias Rodriguez. Invece “confermo che non c’è stata nessuna storia. Non c’è stato nemmeno un bacio, solo delle coccole…”.

L’intervista su Real Time però è servita ad Aida anche per parlare del suo complicato rapporto con il figlio Aron. Lui è nato dalla storia d’amore con Matteo Ferrari, ex difensore di Sewrie A e Nazionale. Oggi continua a vivere praticamente tutto l’anno a Miami, insieme al padre, e a lei va bene così anche se la lontananza fa male.

L’ex modella ammette che quando lui chiama le chiede sempre se la raggiungerà, quando la vedrà. Solo che al momento deve rinnovare il passaporto e per lei è un poroblema perché significa non poter entrare negli Usa: “Mi viene da piangere perché è dura. In questo momento me la sto passando molto male perché vorrei stare con lui. Mi sento impotente”.

Prima di Natale le sue nparole avevano fatto pensare che fosse in lite con Ferrari,. In realtà Aida conferma che questa è stata la scelta migliore, perché si tratta dell’unica persona di cui si può fidate: “Ho fatto molti errori nei confronti di mio figlio nel corso degli anni, mi sono accerchiata di persone cattive, mi fido troppo delle persone”.