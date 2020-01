Il Governo rischia grosso: lo sbandierato taglio dei parlamentari rischia di saltare per il dietrofront di alcuni dei firmatari

Sembrava ormai tutto pronto per il taglio dei parlamentari, una delle più importanti riforme promesse dal Movimento 5 Stelle in campagna elettorale ed autentico cavallo di battaglia dei leader M5S. Un colpo di scena inatteso quando ormai si vedeva la luce in fondo al tunnel. Mancava davvero poco: questa mattina alle 11 era previsto il deposito delle firme in Cassazione, ma è slittato a causa di alcune importanti adesioni. Serve un quinto dei membri di una Camera, per ottenere il referendum costituzionale. E il quorum sembrava potesse raggiungersi agevolmente, ma alcuni senatori si sono tirati indietro nelle ultime ore. Secondo le prime indiscrezioni sarebbero 6 i senatori ad aver fatto dietrofront sul taglio dei parlamentari: due del PD e 4 di Forza Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sondaggio Tecnè, calo di consensi per il Governo: flop di Pd e M5s

Cosa comporterebbe l’annullamento del taglio dei parlamentari

A questo punto è lecito usare il condizionale, dal momento che avrà luogo soltanto se sarà raggiunto il numero delle firme necessarie, ma il referendum costituzionale che dovrebbe portare al taglio dei parlamentari è atteso in primavera. Se dovesse saltare tutto sarebbe uno smacco enorme: il taglio del numero di politici che compongono il Parlamento, infatti, è considerato da molti un possibile incentivo al voto anticipato. Al momento in caso di scioglimento delle Camere si tornerebbe al voto con l’attuale composizione dei seggi.

Questa la spiegazione di uno dei parlamentari che ha avviato la raccolta firme per il referendum, Andrea Cangini di Forza Italia: “Altri firmatari si stanno aggiungendo, per cui per correttezza abbiamo chiesto alla Cassazione uno slittamento”, ha spiegato Cangini, che poi ha annunciato che sarà preso un nuovo appuntamento entro il 12 gennaio, termine ultimo per presentare la mozione. A questo punto però è tutto in discussione: vedremo se alla fine passerà questa proposta o se finirà in un nulla di fatto.