Sanremo 2020. Spunta il nome di una cantante-showgirl che affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston

L’anticipazione è di Blogo, sito di riferimento dell’informazione televisiva, e farà felici gli appassionati di musica anni ’80. Sul palco dell’Ariston, in una delle cinque serate del Festival di Sanremo, potrebbe esserci Sabrina Salerno. La cantante-showgirl affiancherà Amadeus nel possibile ruolo di co-conduttrice. Al momento non ci sono conferme che arriveranno (presenza o meno) martedì prossimo quando sarà annunciato ufficialmente l’intero cast del Festival.

Le candidate più gettonate a condurre il Festival con Amadeus sono Diletta Leotta, Antonella Clerici, la compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, le giornaliste Emma D’Aquino e Laura Chimenti, Rula Jebreal e Jessica Notaro, ex concorrente di Ballando con le Stelle, sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato nel 2017.

Potrebbe interessarti >>> Sanremo 2020, la Rai fa dietrofront: Rula Jebreal ci sarà

Sabrina Salerno di nuovo a Sanremo ?

Dovesse esserci, non sarà la prima volta per Sabrina Salerno a Sanremo. La cantante ha partecipato alla kermesse canora insieme a Jo Squillo con la canzone “Siamo Donne” diventata poi una hit di successo. Negli anni recenti sono state poche le presenze di Sabrina in tv. L’ultima, in un programma Rai, nel 2014 come coach nel talent La Pista condotto da Flavia Insinna. Recentemente la Salerno è stata ospite su Rai 1 di Che tempo che fa, intervistato da Fabio Fazio.

Star su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Strike a pose in front of the mirror…⚜️ Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 4 Gen 2020 alle ore 9:06 PST

Benché poco presente in tv, Sabrina Salerno rimane un’icona pop degli anni ’80. La sua hit, Boys, ha avuto un successo incredibile all’estero. Come dimenticare poi la sua presenza in alcuni film, su tutti il “mitico” Fratelli d’Italia, nell’episodio con protagonista Jerry Calà. Più recente il cameo in “Modalità Aereo” con Lillo Petrolo.

Tra ospitate e amarcord del passato, il successo presente della Salerno è dovuto anche ai social. Il suo profilo Instagram è “rovente” con foto e post che esaltano ancora la fisicità prorompente della cantante, ovviamente apprezzatissima dai tanti follower.