Il Norwich non sta attraversando un bel momento in Premier League. ma il regalo speciale di un tifoso potrebbe dare una carica speciale alla squadra.

Il Norwich sta vivendo una prima parte di stagione da incubo. La squadra è ultima in classifica, ha messo insieme solo 14 punti e la quota salvezza è a sette lunghezze. Però nelle ultime ore il club ha fatto parlare di sè per un altro motivo legato soltanto in parte al mondo del calcio.

Nonostante tutto i tifosi del Norwich infatti non hanno mai abbandonato i giocatori e riempiono sempre Carrow Road, lo stadio di casa. Un impianto datato, con il fascino di una volta. Più o meno ha la stessa età di Barrie Greaves, un tifoso speciale che è scomparso a 83 anni tre giorni prima di Capodanno.

Lui ha sempre insegnato storia in un liceo della zona, ma soprattutto non ha mai mancato una partita della sua squadra del cuore. E sapendo che non avrebbe più potuto seguire il club, ha scelto di ricordarlo in maniera speciale. Ha fatto inserire all’ultimo minuto nel suo testamento una clausola particolare. Una donazione di 100 sterline alla dirigenza, da destinare però ai giocatori dei ‘canarini’.

Norwich, il tifoso storico muore e lascia un’eredità speciale ai calciatori

La spiegazione di questo gesto così insoltito è arrivata direttamente dalla figlia, che spesso è andata con lui allo stadio. Barry ha voluto ringraziare così quei giocatori che gli avevano tenuto compagnia per tutta la vita, facendolo soffrire e godere al tempo stesso. “Voleva ringraziarli per l’intrattenimento – ha raccontato all’Eastern Daily Press – sia nei momenti belli che in quelli brutti. Il suo gesto mi fa sorridere quando ci penso, voleva fare qualcosa di divertente“.

Così Pukki e compagni potranno andare al pub a farsi una bevuta speciale alla salute di Greaves che per tutta la vita è stato vicino alla squadra senza mai comparire. Si è laureato nel 1958 alla Durham University tra il 1955 e il 1958 prima di cominciare la sua carriera come insegnante di storia, una delle passioni più importanti della sua vita oltre allo sport.

Nella sua vita sua vita ha assistito di persona a centinaia di partite in casa e ha trasmesso il suo entusiasmo per il club alle sue due figlie e ai nipoti, abbonati come lui. Aveva cominciato ad andare allo stadio nel 1959, non ha più smesso fino al 2018. Poi a causa di una insufficienza renale ha dovuto rinunciare, ma ha ascoltato tutte le partite alla radio. Adesso seguirà il Norwich da un’altra parte, ma intanto la squadfra si ricorderà sempre di lui.