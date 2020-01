Rai in lutto: il giornalismo del nostro Paese perde Italo Moretti, uno dei suoi più grandi interpreti degli ultimi decenni

Il giornalismo italiano piange Italo Moretti, storico inviato della Rai che è stato protagonista di una carriera lunga e molto florida. Moretti si è spento ad 86 anni, lasciando il titolo di presidente del Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi, uno dei più prestigiosi riconoscimenti pubblici del giornalismo italiano. Ma sono tanti i premi che uno dei decani del giornalismo italiano aveva vinto nella sua lunga e prolifica carriera. Fra questi il premio Colomba d’Oro per la pace e il Premio Saint Vincent, per la cronaca di un disastro nell’aeroporto di Addis Abeba, del quale fu uno dei pochi sopravvissuti.

Chi era Italo Moretti, giornalista Rai ed ex direttore del Tg3

Nato a Giulianova, in Abruzzo, nel 1933, Italo Moretti è stato uno dei più grandi giornalisti Rai degli anni ’80 e ’90, dopo aver passato tanti anni come inviato in America Latina. Nel 1995, poi, era anche diventato direttore del Tg3. Formatosi a Perugia, dove aveva iniziato ad esercitare la professione a soli 17 anni, nel 1966 entra in Rai nella sede di Perugia. Un anno dopo è a Roma, dove svolge il ruolo di radiocronista del Giornale Radio, dove si occupa di cronaca, politica interna, politica estera e sport.

Per la Rai, dopo la parentesi in Sud America, è stato redattore del Tg2 sempre con focus sull’America meridionale, ed alternò le esperienze da inviato con la conduzione del Tg. Dal 1987 fu nominato vice-direttore del Tg3, del quale divenne direttore nel 1995.

Il lavoro in America Latina e le onorificenze

Nel 1968 partenza per il Sud America, con reportage importantissimi in alcune delle zone più turbolente dell’epoca come Cile, Argentina e Uruguay. Per l’Italia effettuò un servizio esemplare (fu i primi ad arrivare sul posto) nel 1973, in occasione del colpo di stato di Augusto Pinochet in Cile. Grazie ad Italo Moretti abbiamo testimonianze forti e oneste dei metodi repressivi del dittatore Pinochet e sul caso dei desaparecidos argentini. Un lavoro impeccabile, tanto che andò via dall’America Latina con diverse onorificenze, sia in Argentina che in Cile.