Masterchef 9. Quarta puntata della nuova edizione del talent show culinario. Come al solito non mancheranno le emozioni con le consuete prove che metteranno a dura prova le abilità dei concorrenti

Appuntamento immancabile di ogni giovedì invernale, oggi 9 gennaio, andrà in onda su Sky Uno, la quarta puntata di Masterchef 9, la “seconda” con la classe dei concorrenti già formata.

Dove eravamo rimasti.? Giovedì scorso si è cominciato a fare sul serio con Mystery Box, Invention Test e la novità di quest’edizione rappresentata dallo Skill Test, al termine del quale ci sono state le prime due eliminazioni di Alexandro e Maria Assunta. Stasera si torna all’ “antico” con la consueta prima parte dedicata a Mystery e a Invention. A seguire la prima prova in esterna di quest’edizione seguita dal Pressure Test.

Potrebbe interessarti >>> Masterchef 9, i concorrenti della nuova edizione

Le anticipazioni della quarta puntata

La prova in esterna, come anticipato dagli spot promo della quarta puntata, sarà a Vercelli. Il format è lo stesso delle passate edizioni. Il vincitore dell’Invention Test avrà la possibilità di scegliere i componenti della propria brigata, decretando anche quelli della compagine opposta. I due schieramenti si fronteggeranno in una sfida culinaria con un menù che sarà incentrato verosimilmente sulle specialità del posto. A decretare la squadra vincitrice saranno i commensali con il proprio voto. Gli sconfitti si fronteggeranno poi nel sempre temuto Pressure Test.

Ospite della quarta puntata sarà lo chef stellato romano Marco Martini dell’omonimo ristorante romano. Ex rugbista, Martini è stato allievo di chef rinomati come Antonello Colonna, Heinz Beck e Tom Aikens. L’esperienza acquisita gli ha permesso di affinare tecniche e procedimenti, approdare in altri ristoranti prima di aprire il proprio sull’Aventino.

Masterchef 9, dove vederlo in tv e streaming

Masterchef 9 è trasmesso in diretta tv su Sky Uno con inizio a partire dalle 21.15. Su Sky Uno +1 sarà possibile seguire la puntata in differita di un’ora. Su entrambi i canali, da domani, e per l’intera settimana previste repliche della puntata odierna.

Gli abbonati a Sky possono seguire in streaming Masterchef 9 grazie a SkyGo, disponibile sul sito omonimo o l’applicazione dedicata per sistemi operativi IOS e Android. Per accedere a Sky Go è necessario utilizzare le proprie credenziali d’accesso e selezionare Sky Uno dal menù Canali in Diretta. Sempre su Sky Go sono disponibili on demand tutte le precedenti puntate della trasmissione con l’opportunità di rivedere anche quelle delle edizioni passate.

Leggi anche – Masterchef, le novità della nuova edizione