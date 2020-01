Cresce la tensione anche in Libia. Infatti poco fa, ci sarebbe stato un nuovo raid da parte delle truppe del generale Haftar, sull’aeroporto di Tripoli.

Continua l’escalation di violenza anche in Libia. Infatti l’Iran non è l’unico paese colpito dai conflitti. Infatti nel paese libico il conflitto è addirittura interno, una guerriglia sempre più aspra a causa dell’arrivo di armi pesanti.

La guerriglia, iniziata lo scorso 4 aprile con le truppe del generale Haftar che hanno colpito la capitale Tripoli, si è estesa sempre di più. L’obiettivo di Haftar sarebbe proprio il governo libico presieduto da Fayez al Sarraj.

Ovviamente il conflitto ha provocato migliaia di vittime ed ha portato ad una situazione sempre più incandescente, una guerra che spaventa molti paesi europei, tra cui anche l’Italia, a causa della posizione strategica della nazione libica.

Stamattina, un nuovo attacco ha colpito la città di Tripoli, con un bombardamento all’Aeroporto internazionale, andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Altro risveglio traumatico questa mattina a Tripoli, con gli abitanti che si sono stati svegliati dal frastuono delle bombe. Stavolta l’obiettivo del bombardamento era l’Aeroporto internazionale della Capitale.

Parliamo dell’aeroporto di Tripoli-Mitiga, l’unico funzionante nella capitale libica, oggetto dei nuovi raid aerei. A rivendicare l’attacco ci ha pensato il generale Khalifa Haftar.

A riportare la notizia ci ha pensato il profilo Twitter del giornale “The Libya Observer“. Lo stesso giornale fa riferimento anche all’appoggio dell’aviazione degli Emirati Arabi ad Haftar nell’operazione.

21 civilians have been killed in Tripoli war since the start of 2020 https://t.co/YyGeMxUvMh

— The Libya Observer (@Lyobserver) January 8, 2020