Kalidou Koulibaly campione dentro e fuori dal campo. E l’ultimissimo grande esempio, come racconta quest’oggi il Corriere della Sera, è giunto proprio alla vigilia di Natale.

Koulibaly, regalo speziale a un senzatetto

Il difensore si trovava infatti in un noto supermercato del quartiere di Napoli, impegnato in alcune compere. Mentre all’esterno della struttura, al freddo, c’era un senzatetto che chiedeva aiuto inutilmente ai tanti passanti. Cercava nient’altro che delle monete, magari per un cibo caldo o delle coperte per riscaldarsi.

Ma tutti lo ignoravano. Tutti presi dalle loro cose, di corsa e con buste piene di regali e cibo per i festeggiamenti più disparati. Finché non è arrivato il difensore senegalese del Napoli. Per lui no, l’uomo a terra non era invisibile. Così Koulibaly – racconta il quotidiano – gli si avvicina, gli augura buon natale e nel palmo della mano gli lascia delle banconote. Ben 500 euro. Occhi lucidi e tanta incredulità, ovviamente, per il mendicante.

Ma gesti del genere non suono nuovi per il 26enne africano. L’ex Genk – si legge sempre sul CorSera – è infatti noto all’ombra del Vesuvio per quanto riguarda le opere di beneficenza. L’atleta porta spesso cibo ai meno fortunati, così come anche coperte e giubbotti a chi soffre per la strada. Oltre poi a elargire mance generose agli operai che spesso lo aiutano, ha recentemente comprato anche delle felpe del Napoli per regalarle agli ambulanti africani che conosce. Un esempio assoluto quindi. Un top player anche nella vita.