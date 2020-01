L’Iran non vuole la guerra. Lo ha dichiarato l’ambasciatore iraniano Majid Takht Ravanchi nel corso dell’incontro con il segretario generale dell’Onu.

L’Iran non vuole la guerra. Lo afferma lo stesso Paese mediorientale dopo i picchi di tensione raggiunti con gli Stati Uniti. Lo ha assicurato l’ambasciatore iraniano Majid Takht Ravanchi nel corso dell’incontro con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

L’Iran: “Non vogliamo la guerra”

“Si è trattata di una risposta militare adeguata e proporzionata all’attacco contro il comandante Qassam Soleimani”, ha evidenziato il rappresentante dell’Iran. Il quale poi assicura che: “Teheran non sta cercando un’escalation o la guerra”.

Nel corso di questo incontro, Ravanchi ha anche espresso l’amarezza per il visto negato al ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, il quale non potrà partecipare l Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si terrà questa settimana a New York. E’ stata considerata comunque come un’offesa, nonché una violazione degli accordi generali tra le nazioni.

Ali Khamenei, la Guida suprema del popolo, ieri aveva nel frattempo divulgato il seguente messaggio alla tv di Stato: “Abbiamo dato uno schiatto agli Stati Uniti con l’attacco missilistico alle due basi, ma non sarebbe ancora abbastanza. Coloro che pensano che facendo un passo indietro risolviamo i nostri problemi, si sbagliano. Non arretreremo”, ha tuonato il leader politico.

In ogni caso si registrano anche prove di disgelo dallo stesso presidente Donald Trump, il quale ieri ha anche annunciato che: “Siamo pronti alla pace. Siamo aperto a un nuovo accordo che li faccia crescere e prosperare”.