Continuano gli attacchi dell’Iran nei confronti delle basi militari americana. Lanciati razzi anche nella zona verde di Baghdad.

Continua a far paura la guerra, oramai quasi di certo scoppiata, tra Iran e Stati Uniti. Infatti, durante la notte italiana, le truppe iraniane hanno dato vita a nuovi attacchi contro le basi missilistiche americane.

I razzi sono stati lanciati contro due basi militari a stelle e strisce, ma l’avvenimento sembra non impensierire Donald Trump. Infatti con fermezza, il 45esimo presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il governo iraniano: “Non avrà mai l’atomica finché ci sarò io“.

L’offensiva chiamata “Feroce Vendetta“, proprio ad indicare l’attacco in onore dell’uccisione del generale Soleimani, non avrebbe provocato nessuna vittima. L’inizio dell’operazione fa temere al peggio, con il mondo che non vorrebbe vedersi coinvolto in una nuova guerra. Inoltre l’operazione, come affermato dal governo iraniano, sarebbe solamente dimostrativa. Andiamo a scoprire i dettagli dell’attacco e quale zone ha colpito.

Iran, la nuova offensiva colpisce anche la zona verde

Così dopo le varie minacce, è arrivato il primo attacco concreto del paese iraniano contro gli USA. Un attacco non dic erto inaspettato, ma che ha colpito anche la “green zone” di Baghdad, dove hanno sede diverse ambasciate tra cui anche quella americana.

L’attacco iraniano, programmato da tempo, è avvenuto dopo appena un giorno dal lancio di missili, nelle basi irachene che ospitano le coalizioni americane. Infatti questa è solamente una delle risposte iraniane, all’uccisione del generale Soleimani.

L’Iran avrrebbe lanciato dei razzi di tipo Katyusha. Fortunatamente però, il lancio di razzi non ha provocato nessuna vittima. Secondo quanto riportato dai media americani, uno di questi razzi sarebbe caduto a solamente 100 metri dall’ambasciata americana, provocando grande paura. Così l’esercito a stelle e strisce si è messo subito al riparo, dopo il suono delle sirene.

Di certo adesso ci sarà una risposta statunitensse, ciò che è certo però è che il mondo trema dinanzi alla possibilità di una nuova guerra.

L.P.

