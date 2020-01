Greta Thunberg ha trovato un nuovo nemico da combattere o forse un nuovo alleato da portare verso di sè. Non è un politico, ma conta anche di più.

Greta Thunberg non ha paura di nessuno e lo ha dimostrato più volte negli ultimi mesi. Ecco perché adesso ha scelto di schierarsi contro uno degli sportivi più famosi e più pagati al mondo. Roger Federer in campo è un numero uno, ma secondo lei per le sue idee no. O meglio, non ancora se non si darà una svegliata



La giovane attivista svedese ha deciso di scendere in campo appoggiando la campagna social #RogerWakeUpNow. Un movimeto lanciato da un gruppo di ecologisti svizzeri che ce l’hanno con il loro connazionale più famoso per il ruolo di testimonial. Tra i vari marchi che rappresenta c’è anche Credit Suisse, uno dei colossi nella finanza mondiale

L’istituto bancario è accusato di aver investito una somma di denaro ingente (57 miliardi di dollari negli ultimi quattro anni) sull’industria fossile, cioè carbone e petrolio. E Federer dal 2009 presta il suo volto alle campagne pubblicitarie della banca. Ecco perché gli attivisti gli intimano di fare un passo indietro almeno fino a quando il Credit Suisse non cambierà idea. Da parte sua però al momento nessuna rispoista ufficiale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Greta Thunberg posseduta dal demonio”, l’incredibile rivelazione dagli Usa

Greta e gli attivisti svizzeri nella loro battaglia per il clima dimenticano (o fingono di farlo) quello che fa Roger Federer tutti i giorni. A soli 21 anni ha chreato la Roger Federer Foundation, nata con il preciso scopo di aiutare i bambini più poveri, in Africa ma non solo, con progetti educativi specifici.

In questi anni, Federer ha investito una cifra pari a 13,5 milioni di dollari per costruire 81 scuole materne in Africa oltre a mantenerne e migliorarne altre 400 già esistenti. Un’attività che ha toccato Paesi come il Malawi, la Namibia, il Botswana, lo Zambia e lo Zimbabwe. Attualmente, come riporta il sito della Fondazione, i bambini coinvolti nei programmi di assistenza sono 309mila.

E il 15 gennaio prossimo Federer, insieme ad altri campioni come Serena Williams, Rafa Nadal scenderanno in campo con una missione speciale. Si esibirano alla Rod Laver Arena di Melbourne, sede degli Australian Open, per una partita di beneficenza. Lo scopo è quello di raccogliere fondi dopo gli incendi boschivi che stanno devastando l’Australia. Biglietti a 33 euro e incasso donato ai soccorsi per gli incendi.