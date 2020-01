Al via il Grande Fratello Vip, la prima doccia è di Paola Di Benedetto: il video della bella showgirl

E’ cominciata ieri sera la quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, che da quest’anno è orfano della storica conduttrice Ilary Blasi. Al suo posto, dal 2020 c’è l’ex opinionista ed esperto di gossip Alfonso Signorini, coadiuvato dalla showgirl Wanda Nara ed il cantante Pupo. Quest’anno la casa più chiacchierata d’Italia ospita inquilini molto conosciuti dal pubblico televisivo italiano come ad esempio Adriana Volpe, Antonella Elia, Antonio Zequila, Fernanda Lessa, Pago, oltre agli ex ‘Gieffini’ Patrick Ray Pugliese, Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini.

Grande Fratello Vip 4, prima doccia di Paola Di Benedetto: ecco il video

Ad attirare particolarmente l’attenzione nella prima giornata di convivenza è stata la bella Paola Di Benedetto. La showgirl 23enne, fidanzata del cantante Federico Rossi del duo Benji e Fede ed ex Madre Natura, ha messo in mostra tutte le sue aggraziate forma sotto la doccia, che non è stata però troppo agevole. Il motivo? L’acqua gelida!

L’ex valletta di ‘Ciao Darwin’ ha infatti trovato una brutta sorpresa al risveglio, visto che le tre docce erano una bollente, una fredda ed un’altra addirittura ghiacciata. Non si sa se per un problema o per volontà dei produttori del Grande Fratello, che forse vogliono mettere subito alla prova i concorrenti della quarta edizione.

Chi è Paola Di Benedetto, concorrente del Grande Fratello Vip 4

Paola di Benedetto è nata a Vicenza nel 1995 e fin dalla tenera età ha sempre desiderato un giorno di lavorare nel mondo dello spettacolo, partecipando a vari concorsi di bellezza. La sua carriera da modella la porta, nel 2016, a concorrere per ‘Miss Italia‘, ma la vera notorietà la acquista quando compare nelle vesti di Madre Natura nel programma ‘Ciao Darwin’ di Paolo Bonolis. Da quel momento è un’impennata verso la fama, con le partecipazioni a Colorado e all”Isola dei Famosi’. La veneta non è nuova al Grande Fratello, visto che nel 2018 è entrata nella casa nell’edizione ‘Nip’, quella dedicata alle persone comuni e non famose.

La sua prima relazione con un personaggio rilevante è stata quella con il calciatore del Matteo Gentili, dopodichè è finita nell’occhio del ciclone per il flirt con Francesco Monte, conosciuto proprio durante l’esperienza da naufraga. Attualmente è fidanzata con Federico di Benji e Fede, anche se la loro relazione sembra, dai post sui social, essere un po’ tempestosa. Paola è anche influencer su Instagram ed il suo profilo conta 1,2 milioni di followers.

