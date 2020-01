Tragedia familiare a Formia: un uomo commette un duplice omicidio, poi si toglie la vita

Brutta storia di cronaca a Formia, in provincia di Latina, dove si è consumata una tragedia familiare. Un uomo di 64 anni ha ucciso, sparandogli con una pistola, la cugina di 67 anni e suo marito, di 70. L’uomo ha poi deciso di togliersi la vita. Il fatto è accaduto nei pressi di piazza Mattei e sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Carabinieri di Latina.

Tragedia familiare a Formia: uomo spara a due persone e si suicida

Sconosciuti, per ora, i motivi che hanno portato al folle gesto del 64enne Pasqualino Forcina, che di lavoro faceva l’impiegato in uno studio di commercialisti. Le vittime sono Faustina Forcina, insegnante alla scuola ‘Dante Alighieri’ di Formia, e suo marito Giuseppe Gionta, anch’egli docente. In un primo momento i Carabinieri, trovando i corpi senza vita dei due coniugi, avevano pensando ad un caso di omicidio-suicidio, ma con il passare del tempo è emerso che la coppia era stata uccisa dall’assassino, poi morto suicida.

Secondo le ricostruzioni degli investigatori il 64enne è sceso dal primo al secondo piano del palazzo dove abitavano tutti i protagonisti della vicenda, sparandogli con una calibro 22 regolarmente posseduta. Dopodichè il Forcina sarebbe di nuovo salito in casa propria, togliendosi la vita. Sulla scena del delitto è stata trovata anche un’altra arma, forse utilizzata da Gionta per difendere sè e la moglie dalla follia omicida del cugino.