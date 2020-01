Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto di oggi giovedì 9 Gennaio 2019 in tempo reale.

Tornano le estrazioni di questa seconda settimana di Gennaio. Quest’oggi giovedì 9 Gennaio 2020 ci sono le estrazioni Live di Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot ricomincia a salire dopo la vincita del vecchio montepremi di 209.000.000 di euro. E’ stato il record di Jackpot Sisal. Lo scorso Jackpot ha superato anche le lotterie americane di Mega Millions e , che hanno una vincita massima attuale rispettivamente di 154 e 50 milioni di dollari, che equivalgono a 140 e 45 milioni di euro.

SuperEnalotto, l’ultima estrazione di martedì 7 gennaio

Non esce il “6” ma è piuttosto ricco il concorso del Superenalotto di oggi, 7 gennaio 2020: i “5” sono due e vincono 89 mila 594 euro. Uno è stato realizzato sulla Bacheca dei Sistemi centralizzati di Sisal S.p.A., l’altro a Roma, nella Ricevitoria Silvia Reale, in via della Farnesina. Ci sono tre “4 Stella” da 45 mila 462 euro. Il Jackpot sale a 57,8 milioni.

Questa la combinazione estratta: 2 – 23 – 60 – 66 – 72 – 78 Numero Jolly: 19 Superstar: 53. L’ultimo “6” è stato centrato il 17 settembre 2019 a Montechiarugolo, in provincia di Parma.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 9 Gennaio 2020

I numeri vincenti:

Numero Jolly

Superstar

Estrazioni del Lotto di oggi 9 Gennaio 2020 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione serale del 9 Gennaio 2020

Numero Oro

Doppio Oro

I 5 simboli di Simbolotto 9 Gennaio 2020

Ruota di Bari

