Calciomercato Napoli, addio pesante a gennaio? Secondo La Repubblica oggi in edicola, la possibilità è concreta e ne verrebbe un maxi incasso per Aurelio De Laurentiis.

Non sarebbe un caso il doppio colpo a centrocampo del Napoli. Serviva appena un mediano, e invece ne arriveranno due. Da una parte Diego Demme già arrivato per le visite mediche, dall’altra Stanislav Lobotka del Celta che dovrebbe seguirlo a breve.

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz subito al Real Madrid?

Alla base di questa doppia operazione – svela La Repubblica oggi in edicola – ci sarebbe una clamorosa cessione di Fabian Ruiz già per questa sessione invernale. Giudicato il miglior giocatore dell’ultimo Europeo U20, lo spagnolo ha subito una sconcertante involuzione in questa stagione disastrosa dei partenopei.

Così Aurelio De Laurentiis non vorrebbe ripetere un errore precedente, e sarebbe pronto a cogliere l’opportunità già subito. Anche perché alla porta bussa il Real Madrid di Florentino Perez, un club che paga bene i gioielli che mette nel mirino.

Nel mezzo c’è anche un rinnovo contrattuale che stenta ad arrivare, il che anche spingerebbe a tale soluzione. 70-80 milioni di euro: sarebbe questo il mega incasso che ne verrebbe con una separazione a gennaio. Praticamente più del doppio rispetto a quanto acquistato due stagioni fa.

Un valore che potrebbe però ridursi da qui a fine stagione con questo rendimento o, ancor peggio, la panchina che ne verrebbe con l’inserimento dei due nuovi acquisti. ADL sarebbe dunque pronto a un sacrificio importante per il bene supremo, soprattutto in ottica di una mancata qualificazione in Champions salvo miracoli.