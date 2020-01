Calciomercato Napoli, la cessione è appena avvenuta ed ora c’è anche un comunicato che la conferma. Il giocatore offensivo della squadra azzurra cambia squadra in Serie A.

Calciomercato Napoli, ora la cessione è ufficiale. Il fantasista romano Amato Ciciretti ha abbandonato la squadra campana per trasferitesi all’Empoli. Il giocatore continua a non convincere la dirigenza composta da Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e da poco anche Gennaro Gattuso. Mancino offensivo preso a costo zero dal Benevento qualche anno fa, Ciciretti è poi stato in prestito al Parma, quindi l’avventura all’Ascoli Calcio. Nato a Roma il 31 dicembre dicembre 1993, l’attaccante esterno mancino passa al club di Serie B in prestito. Non un semplice prestito, però. L’Empoli si è infatti riservato la possibilità di riscattare il giocatore ad una certa cifra concordata con l’SSC Napoli.

Calciomercato Napoli, cessione avvenuta: ora è ufficiale

“L’Empoli FC comunica di aver acquisito raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Amato Ciciretti.

Ciciretti è nato a Roma il 31 dicembre 1993. Cresciuto nella Lazio, passa in seguito alla Primavera della Roma, dove conquista il titolo nazionale. Nel 2012 il prestito alla Carrarese, dove fa il suo esordio in Lega Pro, per vestire poi le maglie di L’Aquila, Pistoiese e Messina.

Nell’estate del 2015 il passaggio al Benevento, dove resta per quattro stagioni, vincendo prima il campionato di Lega Pro, conquistando poi la promozione in A e arrivando ad esordire nella massima serie, dove, in casa della Juventus, segna il suo primo gol e il primo nella storia del Benevento.

Passato al Napoli, nell’inverno del 2018 si trasferisce in prestito al Parma, dove conquista una nuova promozione in A. La scorsa stagione inizia con i ducali, in A, per poi trasferirsi a gennaio all’Ascoli, dove disputa 15 gare con 2 reti”.

