Calciomercato Juventus, è il club bianconero il grande obiettivo di Mauro Icardi per l’estate. Come rivela La Repubblica oggi in edicola, l’argentino e la moglie avrebbero già un piano.

Paris Saint-Germain di facciata, Juventus di fatto. Come infatti riferisce La Repubblica oggi in edicola, in realtà è la Vecchia Signora il grande obiettivo di Mauro Icardi per l’estate.

Al di là delle dichiarazioni di rito e inevitabili nei confronti del suo attuale club, in verità l’argentino vorrebbe rientrare in Italia e soprattutto vestire quella maglia bianconera che ha aspettato fino alla fine nell’ultima sessione estiva.

Calciomercato Juventus, c’è Icardi a giugno?

L’attaccante e la moglie-agente Wanda Nara – rivela il quotidiano – starebbero così preparando il terreno per un clamoroso approdo in Piemonte a giugno, cercando di aggirare anche l’eventuale riscatto del club transalpino. Come? Opponendosi eventualmente al riscatto dal parte della società francese, fissato a 70 milioni di euro.

Qualora lo sceicco sarebbe davvero intenzionato a trattenerlo, il calciatore – rivela il giornale – sarebbe pronto a esporsi in prima persona spiegando la volontà di salutarsi dopo una sola annata nonostante ad altissimi livelli. L’intento, infatti, è quello di tornare a vivere definitivamente a Milano, dove la famiglia sta continuamente rimbalzando in questi mesi parigini.

Andrebbe a giocare per la Juventus, ma il suo centro di gravità continuerebbe ad essere il capoluogo lombardo. E si sa quanto sia decisiva la volontà di un atleta nel calcio moderno. La società di Andrea Agnelli, dall’altra parte, non ha mai smesso di monitorarlo e dovrà fare i conti con l’età che si fa sentire, tra i 35 anni di Cristiano Ronaldo e i 32 di Gonzalo Higuain. Dunque occhio proprio a quella staffetta tutta albiceleste che non si è concretizzata nella precedente sessione di mercato.

“Mauro via dal Psg a fine stagione? La decisione spetta a lui. Nel frattempo in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice. Vedremo come andrà”, sono state queste, intanto, le parole della moglie-manager in occasione della presentazione del Grande Fratello Vip. Ma il 26enne di Rosario – assicura il quotidiano – ha già deciso: vuole la Juventus e la Serie A.