Brasile, si salva da infarto grazie all’Apple Watch: il protagonista di questa sorprendente storia si chiama Jorge Freire.

Se oggi è vivo e può raccontare a tutto il mondo la sua storia, lo deve al suo Apple Watch. Il protagonista di questa sorprendente storia si chiama Jorge Freire, che ha saputo in anticipo di rischiare un infarto grazie al fantastico orologio prodotto dall’Apple. E il CEO della nota azienda statunitense di Cupertino, Tim Cook, ha mandato questo messaggio a Jorge: “Ciao Jorge, buon anno nuovo! Sono contento che tu stia bene adesso e ti ringrazio per aver condiviso la tua storia con noi. Questa – si legge su ‘tg24.sky.it’ – ci ispira a continuare ad andare avanti. Saluti, Tim”.

LEGGI ANCHE >>> Belluno, storica bottega chiude i battenti a causa dello scontrino elettronico

Brasile, Apple Watch salva la vita ad un uomo

Jorge Freire, dunque, ha ammesso di aver saputo in anticipo dall’orologio dell’Apple che la sua frequenza cardiaca fosse superiore a 140 per più di 10 minuti. L’uomo, a quel punto, si sarebbe recato immediatamente presso l’ospedale più vicino dove gli sarebbe stata diagnosticata una tachicardia: solo il tempestivo intervento dei dottori l’ha salvato da un arresto cardiaco. Una buonissima notizia, insomma, per lo stesso Jorge Freire e per tutte le persone che hanno un Apple Watch.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> WhatsApp, come essere invisibili ai contatti: le 3 mosse