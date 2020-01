Belen Rodriguez ha un fisico a dir poco statuario. La famosissima show girl ha da poco pubblicata un video sui social in cui mostra la sua routine di allenamento.

Belen Rodriguez è uno dei nomi più importanti per quanto riguarda il panorama televisivo e non solo della tv. La famosissima donna, che da piccola ha abbandonato la sua Argentina, per cercare la fortuna in Italia. E ci è riuscita senza troppi problemi. La sua bellezza ed il suo sorriso le hanno spalancato le porte della televisione e delle passerelle di mezza Europa. Proprio la donna proveniente dall’America del Sud è sempre in tendenza sui social network, le sue foto vengono visualizzate continuamente ed in tantissimi la seguano. Tra le tante domande che i suoi followers le pongono continuamente una domina su tutte: come fai ad avere un corpo così? Ecco la risposta.

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo con le gambe in primo piano, ma la camicia si apre – FOTO

Belen Rodriguez mostra i segreti del suo fisico statuario – VIDEO

Ormai avere un corpo vicino alla perfezione è una condanna per moltissime persone. La moda e la visione globalizzata spingono di giorno in giorno le misure della perfezione a restringersi in maniera sempre più netta. Ed in tantissimi, purtroppo, oltre quelle misure, da considerare quasi religiose, non vedono altro se non bruttezza. Un approccio che di certo non è da condividere e promuovere, anzi. Tuttavia, se si vuole avere un corpo più atletico e magari comprendere come faccia la conduttrice televisiva ad avere una silhouette del genere, si può seguire il video che ha da poco pubblicato. Come si vede, infatti, ci sono diversi tipi di allenamento che la donna svolge per avere un fisico del genere ed essere tonica ed in forma.

Come si vede nel video in basso, la ragazza si allena in modi diversi e complessi. In piedi, poi coricata, con la palla e non solo. La donna cerca di fare il massimo ogni giorno per mostrare come essere perfettamente in forma. Nel video in basso le risposte alla domanda che tutti si pongono: “ma come fa Belen ad avere quel fisico?”.

LEGGI ANCHE —> Wanda Nara tutta Nuda sotto la doccia in Hotel – FOTO