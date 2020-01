Grandissima operazione dei Carabinieri in collaborazione della Guardia di Finanza a Bari. In manette ben 36 esponenti dei clan più importanti della città.

Continuano ad operare nel barese le pattuglie dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Infatti dopo gli arresti del 7 gennaio per traffico di droga ed armi, stamattina è avvenuta una nuova operazione.

Infatti nella mattinata barese ci sono stati ben 36 arresti compiuti da Carabinieri e Guardia di Finanza, che hanno colpito gli storici clan che da tempo, oramai, governano la città. Andiamo a scoprire tutti i dettagli dell’Operazione.

Bari, in manette 36 esponenti dei clan storici

Così appena scoccata l’alba, i finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria del capoluogo pugliese e del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma (S.C.I.C.O.), hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, contro alcuni esponenti dei clan storici della città.

Infatti gli arresti di questa mattina, avrebbero colpito i tre clan che da tempo governavano la città, ossia: i Strisciuglio, i Capriati e gli Anemolo.

Ad emettere la sentenza di custodia cautelare in carcere, ci ha pensato il Tribunale di Bari, dopo le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo Barese e dal G.I.C.O. (Gruppi d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata) delle fiamme gialle.

Le due organizzazioni di giustizia hanno infatti indagato a fondo, nel settore dei giochi d’azzardo, specialmente quanto concerne le slot machine, dall’installazione alla gestione di tali apparecchi nelle varie sale da gioco ed esercizi commerciali del capoluogo pugliese. Inoltre è in corso anche il sequestro del profitto dei clan pugliesi in questo settore. La somma del profitto in questo settore ammonterebbe a ben 7,5 milioni di euro.

