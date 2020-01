Anna Tatangelo con le gambe in primo piano, ma la camicia si apre: ecco la foto della straordinaria cantante laziale di 33 anni.

Anna Tatangelo è di una bellezza quasi unica e regala l’ennesimo scatto spettacolare per il suo 33esimo compleanno, che capita proprio oggi 9 gennaio. La cantante di Sora, infatti, è apparsa su Instagram sorridente con una tazza in mano e con una mise davvero intrigante. Questa la didascalia della bellissima Anna: “Dica 33😂….tra poco arriva il 9 gennaio 🥳🥳🥳🎂🎂🎂😝“. Ma procediamo con ordine e vediamo la foto che in pochissime ore ha letteralmente conquistato tutti sui principali social.

Anna Tatangelo bellissima con la camicia bianca: la Foto

Nella Foto in questione, si vede l’affascinante cantante con una camicia bianca cortissima che mette in mostra le sue bellissime gambe. Ma non è finita qui: la camicia, ad un certo punto, si sbottona e la forma perfetta di Anna manda in tilt il web e i suoi fan. Ecco la FOTO di cui parliamo e che in pochissime ore ha fatto incetta di like e di complimenti all’indirizzo della cantante laziale:

