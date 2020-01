Completate le controanalisi in merito al caso di doping che ha travolto il pilota italiano Andrea Iannone

Arriva anche l’esito delle controanalisi su Andrea Iannone, ma il responso non è per niente incoraggiante. Sebbene il quantitativo rilevato dal secondo esame abbia rilevato un doping piuttosto blando, la positività di Iannone è confermata, e quindi il pilota italiano resta in guai seri. C’è soltanto una possibilità che il numero 29 venga scagionato, ma bisogna attendere il responso della Wada in merito. Sono ormai due giorni che sono in corso le controanalisi chieste dai legali di Andrea Iannone. Gli esami si tengono presso il laboratorio della Wada di Kreischa, nei pressi di Dresda, in Germania.

Il pilota dell’Aprilia lo scorso 17 dicembre è stato sospeso dalla Federazione motociclistica per essere stato trovato positivo al drostanolone, uno steroide androgeno esogeno anabolizzante, sostanza proibita dalla Wada. Il test è relativo al GP della Malesia, tenutosi il 3 novembre 2019.

Le parole degli avvocati sulle controanalisi doping

Il legale di Andrea Iannone, l’avvocato Antonio De Rensis, ha commentato così l’esito degli esami: “Le controanalisi dovrebbero attestare la presenza di metaboliti pari a 1,150 nanogrammi per millilitro”. Si tratta di una quantità piuttosto esigua, che potrebbe aprire al pilota una possibilità inattesa. “Il quantitativo è davvero esiguo prosegue l’avvocato – considerando anche che il pilota era da oltre un mese di in Asia. E poi il test, eseguito subito dopo il GP, era relativo a un campione di urina molto densa a causa della forte disidratazione della corsa”.

La possibilità che quindi ci possa essere un’assoluzione per una probabile contaminazione dal cibo assunto in quei giorni, resta ancora viva: “È un dato che ci conforta verso la tesi della contaminazione alimentare – ha detto l’avvocato – Alla prima comunicazione ufficiale avvieremo le nostre attività per mostrare l’estraneità di Andrea e far sì che possa continuare con l’Aprilia, che ringraziamo per l’atteggiamento garantista tenuto in tutta questa vicenda”.

La difesa di Andrea Iannone

Andrea Iannone non ha commentato ancora le controanalisi, ma in merito al controllo positivo aveva lanciato questo appello: “La moto è la mia vita, non la butterei mai via per una stupidaggine”. La speranza è che la pensi così anche la Wada, altrimenti la carriera di Iannone rischia un brusco stop, forse addirittura definitivo.