Usa Iran, la guerra influenza i prezzi: ecco cosa cambia all’interno della nostra economia

Quello che sta succedendo nella regione medio-orientale sta avendo delle ripercussioni internazionali molto forti. L’influenza di questa guerra a distanza, porta a cambiamenti geopolitici ed economici. Dopo la morte del generale Soleimani, con il raid statunitense a Baghdad, l’Iran ha deciso di scendere in campo e far valere le proprie ragioni. Dopo le accuse lanciate dal Capo Supremo Khomeini e dal presidente Rouhani, la teocrazia asiatica è passata ai fatti con l’attacco militare alle basi statunitensi in Iraq, che hanno causato 80 morti durante la notte, con un numero imprecisato di feriti ancora in via di definizione.

A quanto pare, secondo le fonti governative iraniane, questa azione di rappresaglia sarebbe definitiva, come risposta alla morte del generale della Guardie della rivoluzione, e non un primo passo verso un’escalation da terza guerra mondiale. Starà ora al presidente Donald Trump decidere se finirla qui o continuare nel conflitto, come già anticipato da diverse comunicazioni provenienti dalla Casa Bianca.

Usa Ira, la guerra influisce sui prezzi: cosa cambia per la nostra economia

La guerra tra Usa e Iran ha delle ripercussioni anche sulla nostra economia. Cambiano i prezzi di petrolio e oro, con un rincaro derivante dalle tensioni internazionali che stanno seguendo ai fatti di Baghdad. Il greggio ha toccato cifre record da diversi anni, con il valore del barile che è tornato a superare i 70 dollari nel corso della seduta di ieri, in rialzo di circa il 6,5% rispetto ai valori di un mese fa. Oltre a questo, da segnalare anche l’apprezzamento dell’oro, tornato a valori di oltre 7 anni fa. Il metallo più prezioso viene venduto ora a 1.579 dollari, in aumento di circa il 4% rispetto alla fine del 2019.

Tutto questo influenzerà a cascata anche la microeconomia del nostro paese, così come del resto d’Europa, con un aumento inevitabile della benzina e dei carburanti. Un’inflazione che potrebbe crescere ulteriormente se la tensione politica e militare tra Usa e Iran non cesserà nel corso delle prossime settimane. Al di la dei rischi di terza guerra mondiale, c’è un rischio più concreto di inasprimento della crisi economia che ci riguarda.

