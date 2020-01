Torino, ostie fatte di crack in laboratorio della droga: ecco il video diffuso proprio in queste ore dalla Polizia di Stato.

Si trattava di un vero e proprio laboratorio della droga dove le ostie venivano addirittura fatte con il crack, sostanza stupefacente nata in America e diffusasi a partire dagli anni Ottanta. Alla fine – secondo quanto riportato da ‘Il fatto Quotidiano’ – la polizia di Torino avrebbe scoperto questa attività illecita nel quartiere ‘Barriera di Milano’ e arrestato un 25enne di origini senegalesi. Si tratta del secondo laboratorio di questo tipo, scoperto negli ultimissimi mesi nel capoluogo piemontese.

Torino, scoperto laboratorio con ostie fatte di crack: il Video

Gli agenti della squadra mobile di Torino, dunque, avrebbero trovato questo laboratorio della droga nel quartiere ‘Barriera di Milano’ e arrestato nel corso di un blitz un cittadino di origini senegalesi di 25 anni. Qualcosa di molto simile era già stato trovato tempo fa in via Randaccio, nel quartiere Madonna di Campagna. Ecco il VIDEO diffuso in queste ore dalla Polizia di Stato in merito a questa attività:

