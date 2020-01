Tom Brady annuncia: “Non mi ritiro più”. Poi dedica una commovente lettera ai suoi tanti tifosi

Tom Brady, leggendario quarterback dei New England Pats, ha annunciato la sua volontà di continuare a calcare i campi della NFL. L’eliminazione dei Pats dai play off seguita alla sconfitta contro i Tennessee aveva spinto a ipotizzare l’addio al football da parte del sei volte vincitore del Superbowl. Dopo qualche giorno di riflessione è arrivata la decisione: Brady giocherà almeno per un altro anno, lontano però dai New England. L’attenzione ora si sposta tutta sulla scelta che il QT farà circa la sua prossima squadra. Non mancano ovviamente le franchigie pronte ad accaparrarsi il giocatore 42enne.

La lettera di Tom Brady ai tifosi

“Volevo solo dire a tutti i nostri tifosi, GRAZIE! Dopo un paio di giorni di riflessione, sono infinitamente grato per il supporto incondizionato che mi avete fornito negli ultimi due decenni”. Così comincia la lettera di Tom Brady, postata sul suo profilo Instagram. “Correre fuori da quel tunnel ogni settimana è una sensazione difficilmente esplicabile. Vorrei che ogni stagione finisse in trionfo, ma questa non è né la natura dello sport né della vita. Nessuno gioca per perdere. Ma la ricompensa per lavorare duro è semplicemente quella, avere il lavoro. Sono stato fortunato ad intraprendere una carriera che amo, compagni di squadra disposti ad andare in battaglia con me, una società che crede in me e tifosi che ci hanno sostenuto passo dopo passo”.

La citazione di Roosevelt

Brady poi passa ai ringraziamenti, citando perfino Teddy Roosevelt: “Ogni singola persona che lavora a Gillette Stadium ha dato tutto per fare quanto meglio possibile, sacrificandosi dinanzi ad una causa nobile, “and prepared to fail while daring greatly” (grazie Roosevelt). E per questo, siamo stati ricompensati con qualcosa che il punteggio finale non mostrerà, la soddisfazione di sapere che abbiamo dato tutto nella speranza di raggiungere un obiettivo comune.

Questa è la definizione di SQUADRA. Sia nella vita che nel football, il fallimento è inevitabile. Non si vince sempre. Puoi, però, imparare dal fallimento, riprenderti con entusiasmo e tornare nuovamente nell’arena. Lì è dove mi troverete. Perché so che ho ancora dell’altro da dimostrare.”