L’effetto di un cane su tutti i propri padroni. Un’importante teoria caldeggiata in questi anni trova ora una conferma ufficiale dalla medicina.

Un cane ti fa più felice e ti allunga la vita. Sembrava solo un modo di dire per quanto comunque verosimile, e invece la conferma ponderata arriverebbe proprio dalla scienza.

Ad ammetterlo è la Federazione nazione degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, attraverso il proprio portale ‘dottoremaeveroche’ nel tentativo di smentire una serie di fake news che girano sul web.

Un cane allunga la vita: arriva la conferma ufficiale

A tal proposito, l’ordine avrebbe appunto confermato questa versione: con gli amici a quattro zampe si vive di più e meglio. E i motivi sono disparati. Si va dalla carica emozionale che fa senz’altro bene al nostro organismo, allo stile di vita più sano, pulito e votato all’aria aperta. Gli animali inoltre ci proteggerebbero anche da alcune problematiche, come asma e allergie respiratorie.

La ricerca è frutto di un lavoro durato ben 70 anni, le quali vanno da alcune pubblicazioni del 1950 all’atto conclusivo dello scorso maggio 2019. Questi dati, che hanno visto coinvolti quasi 4 milioni di persone tra le varie parti del mondo, ha effettivamente emesso il verdetto positivo.

“L’avere un cane è associato a una riduzione del 24% della mortalità per tutte le cause”, ha affermato la dottoressa Caroline Kramer, endocrinologa e autrice principale della ricerca. In beneficio sarebbe ancora maggiore per le persone che hanno accusato un infarto o un ictus in passato: “Per quelle persone avere un cane è ancora più vantaggioso: hanno un rischio ridotto del 31% di morire di malattie cardiovascolari”.

Alla base di tutto, ovviamente, ci sarebbe anche il solo e mero concetto di solitudine da allontanare: “Sappiamo che la solitudine e l’isolamento sociale sono forti fattori di rischio per la morte prematura”. Ecco perché avere un cagnolino, ancor prima di tutto, è già un vantaggio tangibile.