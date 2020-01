I primi sondaggi del 2020 danno la Lega di Matteo Salvini in leggero calo. Sale Giorgia Meloni, che conferma il trend positivo

E’ terminato in 2019, ma il nuovo anno della politica italiana si è aperto con lo stesso clima di incertezza e tensioni all’interno del Parlamento. Attuata la Manovra Finanziaria, il Governo cerca di riparare i “buchi” creati dagli addii di alcuni componenti del Movimento 5 Stelle e si prepara alla campagna elettorale per l’Emilia Romagna, dove si voterà il prossimo 26 gennaio. Nel frattempo sono stati effettuati i primi sondaggi del 2020, che rappresentano un po’ il termometro dell’opinione pubblica.

Sondaggi politici 2020: Lega e Salvini in calo, sale la Meloni

Durante il programma di Rai 3 ‘Carta Bianca‘, andato in onda ieri sera, sono stati svelati i primi risultati delle intenzioni di voto degli italiani. I risultati, stimati dall’istituto Ixè, confermano la Lega di Matteo Salvini come primo partito, anche se in calo rispetto alle ultime rilevazioni. Il carroccio, infatti, perde circa 3 punti percentuali, scendendo dal 32,6% di novembre al 29,5%. Alcuni dei voti virtuali persi da Salvini rimangono, però, verosimilmente nell’alleanza di Centro-Destra. Crescono ancora Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, ormai stabilmente in doppia cifra, dello 0,2% (10,7); sale anche Forza Italia (7,3%).

In ogni caso la destra, rimane la coalizione più gettonata, visto che in totale le tre forze raccolgono quasi il 50% dei consensi. Per quanto riguarda i partiti di maggioranza, si registra una sostanziale stabilità visto che il Partito Democratico si assesta al 20% e il Movimento 5 Stelle al 16%. Rimane fermo anche Matteo Renzi e la sua Italia Viva, con un 3,6%.

Sondaggi: Meloni scavalca Salvini, ma l’Italia dice Conte

C’è da constatare anche un leggero calo della quota degli indecisi, dunque potenziali astensionisti, che si assesta al 35,3%. Per quanto riguarda i sondaggi personali, ovvero quelli che indicano la fiducia degli elettori italiani sui singoli leader, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte rimane in vantaggio con il 40% dei gradimenti. Meloni (33%) sorpassa il suo alleato Salvini (32%), seguono Nicola Zingaretti (26%) e Luigi Di Maio (23%).