Serie A, nuovo terremoto in vista per una big del campionato italiano: già definito, di fatto, l’esonero di un tecnico per l’estate.

Destino segnato per Stefano Pioli al Milan. Non adesso a meno di nuovi tracolli stile Bergamo, ma per l’estate. Come infatti rivela il CorSport oggi in edicola, la società, con una stagione già compromessa, sta infatti già iniziando a fare delle valutazioni in vista dell’estate e di una nuova, inevitabile, rivoluzione.

Serie A, nuova rivoluzione in vista per il Milan

Così a meno di clamorosi ribaltoni e un miracolo Champions, questa partirebbe proprio dall’allenatore. Anche perché dopo l’illusione finale, l’operato del 54enne emiliano inizia già a sgretolarsi in maniera rovinosa.

Come evidenzia il quotidiano, adesso Pioli sta facendo anche peggio del suo predecessore Marco Giampaolo. Mentre il vecchio allenatore rossonero era su una media punti di 1.29 a partita, l’attuale è sceso addirittura a 1.18 a partita.

Il tutto frutto di appena tre vittorie, quattro pareggio e altrettante sconfitte. Per un totale di soli 13 punti in 11 partite. E in più c’è l’aggravante di un attacco che non segna più, cosa che non succedeva con la stessa gravita col mister abruzzese che l’ha preceduto.

Appena 10 le reti realizzare dal Diavolo in questa seconda parte, ben invece 15 quelle precedenti. Pioli, dunque, si gioca il tutto e per tutto in questo girone di ritorno. Ma la verità è che solo un miracolo potrà salvarlo da un destino che oggi appare ineluttabile.