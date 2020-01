Un poliziotto si lancia all’inseguimento di un ragazzo per le vie di una città brasiliana. Entrambi guidano due moto a grande velocità. Il filmato ripreso dalla telecamera posta sul casco del poliziotto è da videogioco

Per la nostra rubrica “storie vere”, vi proponiamo il video di uno spettacolare inseguimento in moto. Protagonisti un poliziotto e un ragazzo che, evidentemente, ha commesso qualcosa di illegale o è sfuggito all’alt delle forze dell’ordine.

Una scena adrenalinica che ci riporta a un film o un videogioco. Invece, è tutto vero. Siamo in Brasile e un poliziotto sta inseguendo un ragazzo a bordo di una Honda XRE300, un modello dual sport prodotto solo nel paese sudamericano.

Il poliziotto ha una telecamera montata sul casco e ci guida in un tour a tutta velocità tra strade, vicoli, marciapiedi e scalinate dove i due si fronteggiano in un inseguimento folle ignorando i passanti, le auto e le altre moto in marcia anche in direzione contraria e altri oggetti inevitabilmente presenti per strada.

Un inseguimento pazzesco

Sembravano esserci solo loro due in strada. Incuranti di tutto, il poliziotto e il ragazzo sfrecciano tra repentine accelerazioni e brusche frenate, dimostrando una grandissima abilità alla guida. In più di un’occasione il poliziotto sembra sul punto di braccare il “rivale” ma quest’ultimo riesce a sfuggire, indovinando un percorso alternativo.

Alla fine però a prevalere sono i “buoni”. Dopo essere salito su una scalinata, il ragazzo si ritrova in un incrocio e arresta la marcia. Il poliziotto gli intima l’alt e sventa l’ultimo tentativo di fuga quando l’inseguito lascia la moto a terra e sembra sul punto di scappare a piedi. Nulla da fare. Fuga terminata. Non sappiamo cosa è accaduto o abbia commesso il ragazzo. Di sicuro però, alla stregua del poliziotto, si è guadagnato l’ammirazione degli appassionati di moto per una capacità di guida davvero notevole.

Il consiglio, ovviamente, è di non ripetere … simili prodezze.