Nuova terra abitabile, parla uno degli scienziati che ha contribuito alla meravigliosa scoperta. “Ci scommetto: da qui a 10 anni avremo prove di forme di vita extraterrestre”, ammette il ricercatore.

Nuova Terra abitabile, parla uno degli scienziati che ha preso parte alla clamorosa ricerca. Si tratta di Giovanni Covone, docente di sstronomia e astrofisica che ha rilasciato un’intervista a Il Mattino oggi in edicola.

Si tratta di una scoperta straordinaria, in quanto consiste nel primo pianeta extrasolare di dimensioni terrestri nella cosiddetta zona abitabile. Oltre al lavoro di un super team composto anche da due italiani di Napoli, è stato fondamentale l’uso del Tess: il telecopio spaziale della Nasa.

Nuova Terra abitabile, parla uno degli scienziati scopritori

L’astronomo Covone spiega quanto dista questo corpo celeste da noi: “In termini cosmici è vicinissimo, in termini umani è lontanissimo. Viaggiando alla velocità della luce, trecentomila chilometri al secondo, ci metteremmo un secolo, comunque al momento non abbiamo astronavi per spingerci a cento anni luce”.

Il professore spiega poi cosa si intende con il concetto di ‘abitabile’. Ovviamente non sta a significare che vi è certezza assoluta su presenze sulla superficie, piuttosto che: “non è troppo freddo come Marte, né troppo caldo come Venere, e quindi permette l’esistenza dell’acqua in forma liquida. Che poi questa sia davvero presente, abbiamo bisogno di altri dati, ancora non lo sappiamo con certezza”.

Potrebbe interessarti anche —> Hubble ha scoperto dieci pianeti soffici come zucchero filato

Da lì l’affascinante ipotesi: esistono gli alieni? La risposta dell’uomo di scienza è a dir poco straordinaria:“È un’ipotesi scientifica molto ben fondata: sono convinto che da qualche parte esista, l’acqua di sicuro c’era su Marte in forma liquida, adesso è congelata ai poli, e sul satellite di Giove, Europa, esiste tuttora in forma liquida. Da qui a dieci anni, ci scommetto, avremo le prove che la vita extraterrestre esiste, che poi sia una forma di vita intelligente o stupida come la nostra, è difficile dirlo“.

Infine la chiusura su possibili forme di vita intelligenti: “Preferisco chiamarle civiltà intelligenti. È una mia opinione personale, sono convinto che da qualche parte ci siano, solo che siamo troppo lontani per comunicare con loro, e loro con noi”.