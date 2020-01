Iran lancia l’operazione ‘Soleimani Martire’

35 missili contro 2 basi americane in Iraq

La risposta dell’Iran per l’uccisione del generale Soleimani non si è fatta troppo desiderare e purtroppo è arrivata in uno momento di altissima tensione.

Nella notte Teheran ha dato il via all’assalto denominata operazione ‘Soleimani Martire’ Dove almeno 35 missili hanno colpito la struttura di Ain Al Asad in Iraq, che è andata completamente distrutta, al momento non è chiaro se ci siano morti o feriti. .

La tv iraniana citando la Guardia Rivoluzionaria afferma che ‘la feroce vendetta è iniziata’. Secondo Fox News, che cita fonti dell’esercito Usa, missili contro militari americani sarebbero stati lanciati in diversi luoghi dell’Iraq in quella che sembra “una serie di attacchi dall’Iran”.

Secondo Al-Jazeera sarebbero 13 i missili che hanno fatto centro e hanno colpito la base Ain Al Asad a Erbil, secondo Voice of America addirittura 35.Il presidente Donald Trump ovviamente è stato prontamente informato su quanto sta accadendo e in questo momento starà sicuramente valutando le relative contro mosse da prendere per dimostrare che le sue parole saranno seguite da fatti concreti ed è proprio questa la cosa che più preoccupa la comunità internazionale e cioè che il conflitto possa estendersi e possa perdere ogni forma di controllo.Un primo preoccupante campanello d’allarme è il prezzo del greggio che è già schizzato.

Seguiranno aggiornamenti.