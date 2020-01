Incidente a Bitonto, un auto si è schiantata contro un semaforo: morto l’uomo alla guida.

Tragico incidente a Bitonto, in provincia di Bari, dove questo pomeriggio un automobile si è schiantata contro un semaforo. L’uomo alla guida della vettura (una Citroen C3) putroppo ha perso la vita nell’impatto contro il palo semaforico. Il 41enne stava circolando intorno alle 16 nel centro cittadino, nei pressi di Piazza Ferdinando II di Borbone, ha perso il controllo. L’impatto è stato terribile e l’uomo è morto sul colpo.

Incidente Bitonto, auto si schianta contro un semaforo: una vittima

Immediati sono giunti sul posto i soccorritori del 118 e i Carabinieri, ma per il 41enne non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni la vittima viaggiando in direzione di Modugno quando ha perso improvvisamente il controllo dell’auto, centrando in pieno il semaforo posto vicino ad un attraversamento pedonale.

Per fortuna non c’erano altri veicoli nelle vicinanze nell’incidente non sono state coinvolte altre persone. Sono ancora da accertare la cause per le quali l’auto abbia sbandato in modo così importante, finendo la sua corsa contro il palo.