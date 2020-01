Incendi Australia, torneo di tennis a rischio: possibile sorpresa per il primo slam della stagione

Quello che sta accadendo in Australia, in particolar modo negli stati del Nuovo Galles del Sud e Victoria, sta creando non pochi disagi alla popolazione anche delle grandi città. Dal rischio blackout di Sydney, all’inquinamento dell’aria nella zona di Melbourne, i due centri più importanti del continente oceanico.

Proprio in quest’ultima metropoli, dovrebbero tenersi fra pochi giorni gli Australian Open di tennis, il primo torneo dello slam stagionale. Gli organizzatori potrebbero dover spostare una quantità senza precedenti di partite al coperto, per combattere la scarsa qualità dell’aria causata dagli incendi boschivi che stanno massacrando il paese.

Solo una settimana prima dell’inizio dell’evento tennistico, le autorità del posto sono state costrette ad analizzare piani di emergenza se la situazione non dovesse migliorare.

Ciò include anche la potenziale sospensione delle partite se le condizioni diventassero pericolose, come accaduto nei giorni scorsi a Melbourne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gli incendi in Australia sono tutti dolosi: i piromani denunciati

Incendi Australia, torneo di tennis a rischio: possibile sorpresa sullo svolgimento delle partite

Nonostante un po’ di pioggia sia caduta nelle ultime ore, abbassando le torride temperature, la stessa capitale dello stato Victoria, era ricoperta da una foschia molto densa che ha portato l’Autorità per la protezione dell’ambiente ha descrivere la qualità dell’aria come “molto scarsa”. L’indice di qualità dell’aria è salito a 210, un livello considerato “molto malsano”.

Novak Djokovic è stato tra i primi ad esprimere preoccupazione per le condizioni a limite che potrebbero rappresentare un rischio per la salute dei giocatori. I giocatori di livello inferiore stanno già arrivando per prepararsi alle qualificazioni, al via fra pochi giorni.

Il torneo ufficialmente dovrebbe svolgersi tra il 20 gennaio e il 2 febbraio, salvo eventuali rinvii.

Per ovviare ai disagi climatici, l’organizzazione dovrebbe utilizzare solo i campi coperti, ovvero i tre principali stadi del Melbourne Park: la Rod Laver Arena, la Margaret Court Arena, e l’Hisense Arena, per un totale di 31.500 posti a sedere. A questi si potrebbero aggiungere altri 8 campi minori, pur senza tribune per gli spettatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cammelli abbattuti in Australia da cecchini: “Bevono troppa acqua”