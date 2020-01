Tragedia in Francia: bambino trovato morto nel carrello di un aereo di Air France atterrato all’aeroporto parigino di Roissy Charles de Gaull.

Tragedia all’aeroporto ‘Parigi-Charles de Gaull‘, dove in queste ore sarebbe stato ritrovato il corpo senza vita di un bambino nel carrello di un aereo. Lo riferisce il sito dell”Ansa’, secondo cui la vittima potrebbe avere circa una decina di anni: ad annunciare questo tragico ritrovamento sono alcune fonti della polizia locale. Ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto nell’aeroporto della capitale francese.

LEGGI ANCHE >>> Incidente sulla Napoli-Canosa: inferno di fuoco in autostrada

Francia, trovato bimbo morto nel carrello di un aereo

L’aereo in questione è un ‘Air France’ partito da Abidjan (Costa d’Avorio) e atterrato a Parigi, nell’aeroporto ‘Roissy Charles de Gaulle’. Ad un certo punto, sarebbe stato ritrovato nel carrello del velivolo stesso il cadavere di un bambino di circa 10 anni. Adesso si indaga sulla dinamica dell’indicente e sulle cause che avrebbero provocato la morte del piccolo. Seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Fermo, incendio in casa: muore bambina di 7 anni

O ANCORA QUESTO >>> Torino, ostie fatte di crack in laboratorio della droga: un arresto – VIDEO