Fermo, incendio in casa: muore bambina di 7 anni in un’abitazione a Servigliano mentre si salvano la mamma e la sorellina.

Tragedia nel comune di Servigliano, in provincia di Fermo, dove una bambina di 7 anni ha perso la vita a causa di un incendio divampato nella sua abitazione. Lo riferisce in queste ore il sito dell”Ansa’, secondo cui si sarebbero invece salvate la mamma della piccola e la sorellina. L’allarme sarebbe scattato in piena notte, quando la madre della vittima si sarebbe accorta del fumo e avrebbe avvertito immediatamente i vigili del fuoco. Ma quando questi sono arrivati, non c’era più nulla da fare per la bimba.

LEGGI ANCHE >>> Valle d’Aosta, morto maestro di sci dopo essere caduto da un elicottero

Fermo, bimba perde la vita nel corso di un incendio

La famiglia colpita da questa grave tragedia sarebbe dell’est Europa: la madre e la figlia più piccola ce l’avrebbero fatta a salvarsi, mentre la bambina di 7 anni sarebbe morta nonostante l’intervento immediato dei vigili del fuoco di Amandola e Fermo. Sul luogo si troverebbero adesso anche i carabinieri di Montegiorgio, la Croce Azzurra di Santa Vittoria in Matenano, il 118 e i vigili del fuoco: restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio in piena notte nell’abitazione di Servigliano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, Albero di Natale abbattuto dai vandali nella Galleria Umberto