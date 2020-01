Calciomercato Napoli, club scatenato: c’è un doppio colpo a centrocampo. ADL corre subito ai ripari dopo il k.o. con l’Inter e per provare a salvare una stagione fallimentare.

Doppio colpo del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il club partenopeo accelera in sede di mercato e chiude subito due trattative dopo la prima settimana di negoziazioni. Lo riferisce l’esperto di mercato Alfredo Pedullà.

Calciomercato Napoli, doppio colpo per gennaio

I giocatori in questione sono Stanislav Lobotka e Diego Demme. Se il primo era ormai piuttosto noto dopo il lungo tira e molla con il Celta Vigo, il secondo è invece una sorpresa frutto di un blitz decisivo delle ultime ore. Così oltre all’arcigno mediano slovacco, sbarcherà in azzurro anche il centrocampista del Lipsia classe 91.

Si tratta di un napoletano-tedesco. E il nome non è un caso. Nato a Herford, l’atleta è figlio di genitori partenopei che si trasferirono in Germania prima della sua nascita. Ma le radici e la abitudini campane sono forte e radicate in lui, il quale realizzerà un sogno vestendo la maglia per cui tifa e che ha spesso invocato in questi anni.

Affare complessivo da circa 33 milioni di euro per la società di ADL. La trattativa per Lobotka porterà infatti un esborso che va dai 18 ai 20 milioni di euro, mentre quella per l’italo-tedesco circa 12-13. Un gran bel regalo natalizio dunque per Gennaro Gattuso. E chissà che non ci sia anche il tris: un terzino sinistro, un giocatore che prenderebbe il posto di Faouzi Ghoulam che verrebbe poi girato in prestito per ritrovarsi.