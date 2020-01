Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno appena concluso l’affare per l’attaccante con il club estero

La Juventus, dopo aver ceduto Mario Mandzukic all’Al Duhail la scorsa settimana per circa 5,5 milioni di euro, ha appena concluso un altro affare con il club qatariota. Stiamo parlando di Han Kwang-Song che raggiunge il croato in un’operazione da circa 5 milioni di euro.

Intanto, in entrata, c’è il terzino sinistro classe 2002 Jean-Claude Ntenda. Il calciatore, proveniente dal Nantes, è il primo acquisto invernale della Juventus.

Calciomercato Juventus, altra cessione in vista: si tratta di Pjaca

Un altro calciatore pronto a sfoltire la rosa juventina a gennaio sarà con molta probabilità Marko Pjaca. A Tal proposito, il suo agente Marko Naletelic, ha parlato ai microfoni di Cittàceleste del futuro del calciatore: “Insieme alla Juventus stiamo valutando le diverse soluzioni possibili. La Lazio? Dalla Lazio non ho ricevuto ancora alcuna offerta ufficiale, ma la nostra intenzione è quella di andare via in prestito a gennaio”.

Si parla dunque di un prestito e non una cessione a titolo definitivo per il croato che però dovrà ritrovare nuovamente se stesso se non vuole finire le sue possibilità con il calcio che conta. Su di lui ci sono anche Bologna e Sampdoria.

