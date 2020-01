Silvio Berlusconi ha una nuova fiamma. Finita la storia con Francesca Pascale, la nuova fidanzata sarebbe Marta Fascina

Si può essere predatori anche alla veneranda età di 83 anni. Silvio Berlusconi sta provando in tutti i modi a restare giovane. Prova ancora a fare il politico ma non certo con i risultati del passato. Prova ancora a fare il presidente di una squadra di calcio, ma adesso la squadra non è più il suo glorioso Milan bensì il Monza, dove pure ha regalato qualche gustoso siparietto. In chiave cameratesca, of course. Già, perché dove il Berlusca sembra essere rimasto un ragazzino è proprio in fatto di ragazze. E per rendervene conto vi basterà vedere Marta Fascina.

Superati gli 80 anni, Berlusconi ha ancora un palmares da fare invidia ai giovani playboy, e come al solito si affianca a ragazze decisamente più giovani di lui. L’ultima è stata la napoletana Francesca Pascale, diventata sua partner ufficiale nel 2012, dopo il divorzio da Veronica Lario. All’epoca la Pascale aveva 28 anni, ora ne ha 35. Quasi 50 anni di differenza con il compagno, ma evidentemente non erano abbastanza. Perché l’ex Premier anche ad 83 primavere suonate è ancora sentimentalmente inquieto e ha cambiato ancora. Adesso, dicono i bene informati, sta con Marta Fascina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francesca Pascale gela Berlusconi: “Potrei amare una donna”

Marta Fascina, chi è la nuova fiamma di Silvio Berlusconi

In ogni caso pare proprio che Silvio Berlusconi abbia un debole per le donne napoletane. Anche Marta Fascina, quella – secondo ‘Affari Italiani’ – è stata annunciata come la sua nuova fidanzata, è originaria di Napoli, precisamente di Portici, pur essendo nata a Melito di Porto Salvo (RC). Classe 1990, 30 anni da compiere proprio domani, Marta è una politica, eletta nelle liste di Forza Italia in quota proporzionale nel Collegio Plurinominale Campania 1. La Fascina, laureata in lettere e filosofia alla università La Sapienza di Roma, è una donna brillante, oltre che molto bella: prima della sua elezione è stata Press Officer and Public relation specialist presso l’AC Milan. C’è anche un profilo Instagram legato a Marta Fascina, ci sono alcune foto personali e molto materiale di Forza Italia, ma non ci è dato sapere se è davvero il suo profilo ufficiale, visto che ha anche pochissimi follower.

Giornalista con pubblicazioni su ‘Il Giornale’, frequenta Palazzo Grazioli già da un po’. Già nel luglio 2018, infatti, Berlusconi la presentò pubblicamente ad una cena con diversi parlamentari FI, fra cui Gianni Letta, la Gelmini, Ghedini e Bernini, invitata come “premio per la sua attività pubblicistica”, come si legge sul ‘Fatto Quotidiano’. Una carriera importante, ma in costante ascesa: attualmente, infatti, Marta Fascina è anche segretario della IV Difesa della Camera dei deputati e responsabile Sicurezza del Gruppo di Forza Italia. Un’ottima scelta, non c’è che dire!