Allegri Milan: un clamoroso ritorno, ma a una sola condizione come annunciato in esclusiva dall’ex difensore Massimo Brambati.

Appena 2 punti nelle ultime tre partite di campionato e dodicesimo posto in classifica: il Milan continua a deludere e, a questo punto, non è assolutamente da escludere l’ennesima rivoluzione. Attenzione, soprattutto, alla posizione del tecnico Pioli che fatica a trovare la quadratura del cerchio e a dare una vera e propria impronta tattica alla sua squadra. E attenzione anche a Suso, che si avvia verso la panchina in vista del prossimo impegno di campionato contro il Cagliari. L’esterno spagnolo, poi, sarà quasi sicuramente ceduto al miglior offerente al termine della stagione in corso.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ibrahimovic: “Peccato, volevo fare l’esultanza come Dio”

Allegri Milan, colpo di scena

E in queste ore sta circolando una clamorosa indiscrezione di mercato. A lanciarla è a ‘7Gold’ l’ex difensore Massimo Brambati, secondo cui la società rossonera sarebbe ormai ad un passo dalla cessione a Bernard Arnault, ricco proprietario di LVMH, la holding che detiene tantissimi celebri marchi tra cui Louis Vuitton, Bulgari, Christian Dior e Tiffany. Ma non è finita qui: insieme al francese dovrebbe sbarcare nel capoluogo meneghino anche Massimiliano Allegri come allenatore e Ariedo Braida come dirigente. Per entrambi si tratterebbe di un clamoroso ritorno a Milano dove, a questo punto, andrebbero ridefinite le posizioni di Gazidis, Boban e Maldini. Milan, dunque, che si avvia all’ennesima rivoluzione di questi ultimi deludenti anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, possibile scambio in attacco con la Roma