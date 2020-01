Volkswagen. Il mitico Beetle – Maggiolino esce definitivamente di produzione. La casa automobilistica tedesca gli rende omaggio con un video struggente

E’ stato un lungo addio quella della Volkswagen a una delle auto simbolo del marchio tedesco. Lo scorso luglio è stato prodotto l’ultimo esemplare del mitico “Beetle” da noi conosciuto con il nome italianizzato – divenuta poi una vera e propria scelta commerciale – di Maggiolino. Ora con l’inizio del nuovo anno, VW ha salutato definitivamente il suo Beetle che, nei piani industriali-commerciali del marchio – sarà sostituito da altri modelli elettrici a impatto zero.

Nata durante il regime Nazista come “auto del popolo“, il Maggiolino è stato il simbolo della rinascita tedesca per poi diffondersi in altri paesi europei e divenire una sorta di icona di stile fino alle produzioni più recenti. Un’auto protagonista anche di alcuni film di successo, su tutti quelli della saga Disney di “Herbie, il Maggiolino tutto matto.”

Per un’auto così importante, l’addio non poteva essere scontato e dobbiamo dire che la scelta di Volkswagen si è rivelata azzeccata come vi dimostrerà il video che pubblicheremo di seguito.

Il video Volkswagen per l’addio al Maggiolino

Per salutare il Maggiolino, Volkswagen ha realizzato un breve cortometraggio, intitolato “Last Mile” diffuso, in prima visione, sulla tv americana ABC. Protagonista del filmato un uomo che ripercorre le tappe della sua vita in simbiosi con l’auto Volkswagen. Dall’acquisto dell’auto da parte padre , al modello comprato per sé, al primo appuntamento, al Beetle divenuto auto di famiglia fino a quando, da anziano, vede l’auto allontanarsi da sé e spiccare il volo, da sola, verso il cielo.

Un minuto e poco più di filmato davvero commovente, accompagnato dalle note e della musica della cover di “Let it Be” dei Beatles cantata Pro Musica Youth Chorus che conferisce ulteriore nostalgia all’addio, stavolta, definitivo.

La Volkswagen, infatti, ne aveva interrotto la produzione una prima volta nel 1978 per poi riprenderla nel 1998 con l’auto nuovamente rimessa in commercio. L’ultimo aggiornamento nel 2011 poi la “triste” attualità…