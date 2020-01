Valle d’Aosta, morto maestro di sci dopo essere caduto da un elicottero: è accaduto precisamente al confine con il territorio di La Thuile.

Altra tragedia sulla neve, questa volta sul versante francese del Monte Miravidi, al confine con il territorio di La Thuile (Aosta). Un maestro di sci – secondo quanto riportato dal sito dell”Ansa in queste ore – avrebbe perso la vita dopo essere caduto da un elicottero nel corso di un’uscita di eliski. La vittima, di nazionalità francese, non ce l’ha fatta dopo lo spaventoso volo di circa 400 metri.

Valle d’Aosta, morto maestro di sci in seguito a volo da elicottero

Il maestro di sci era al lavoro con altri colleghi, quando è rimasto impigliato all’elicottero e ed è precipitato nel vuoto nel momento in cui lo stesso mezzo era ripartito per tornare a valle. Il velivolo in questione appartiene alla società Gmh helicopter services di Courmayeur, mentre il percorso si sarebbe dovuto concludere con la discesa verso il Piccolo San Bernardo. Qualcosa, però, è andato storto e alla fine il maestro di sci ha perso la vita dopo il volo di 400 metri dall’elicottero.

