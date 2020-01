Gli Usa in allerta, la situazione in Iran è ormai davvero molto complessa. Quello che è accaduto dopo l’uccisione di Soleimani destabilizza e non poco gli equilibri geopolitici.

Gli USA sono in allerta massima. La tensione non si abbassa affatto ed anzi sale a dismisura dopo che anche oggi ci sono state delle manifestazioni per la sepoltura del generale Soleimani. Durante la processione di oggi per seppellire l’ex leader, ucciso dall’America di Trump attraverso un bombardamento di precisione, è successo di tutto. Ben 50 sono i morti causati dall’accalcarsi delle masse per vedere per l’ultima volta la salma del generale che avrebbe combattuto l’America se avesse preso il potere. Le persone ferite, invece, sono oltre 200. Numeri spaventosi, come sono spaventose le settimane che i soldati americani dovranno passare da ora in poi.

USA in massima allerta, Shamkhani: “13 piani per vendicarci!”

I militari statunitensi sono pronti ed in allerta. Le truppe per la difesa aerea dispiegate in Medio Oriente hanno cambiato i propri protocolli di difesa e sono ora in massima allerta. Aerei e batterie missilistiche sono in fase di controllo e protezione, si attendono degli attacchi con droni da parte degli stessi iraniani. Stando alle ultime notizie riportate dalla CNN, infatti, l’intelligence americana avrebbe delle prove importanti che suggeriscono uno stato di minaccia molto importante. Stando alle ultimissime, infatti, ci sarebbero delle prove concrete che in Iran si starebbero muovendo degli equipaggiamenti militari sofisticati, tra i quali droni militari e missili balistici. Una tecnologia che permetterebbe ai fedeli del generale Soleimani di vendicarsi della morte del loro leader pagando l’America della stessa moneta.

La minaccia di Ali Shamkhani

Le parole pronunciate dal contrammiraglio di Soleimani, Ali Shamkhani, citato da Farsnews, sono a dir poco minacciose:

“Annuncio che 13 scenari sono stati valutati nel Supremo consiglio di sicurezza nazionale per la vendetta dell’Iran dopo l’assassinio del generale Soleimani, e anche il più debole di questi sarà un incubo storico per gli Usa. Prometto alla nazione eroica che la rappresaglia non avrà luogo in una sola operazione, perché sulla base delle dichiarazioni della nostra Guida tutte le forze di resistenza sono pronte a vendicare l’azione degli Stati Uniti”.

