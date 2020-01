Un’immane tragedia ha funestato la mattinata della Capitale. Sui binari della Metro di Roma è stata investita una donna

Terribile tragedia a Roma, dove una donna è morta dopo essere stata investita da un treno della metro A, all’altezza di Ponte Lungo. Il fatto è accaduto alla stazione di Ponte Lungo ed è attualmente oggetto di indagine da parte degli inquirenti. A quanto si apprende ad una prima ricostruzione, intorno alle 11 di mattina del 7 gennaio, un treno Metro A che viaggiava in direzione Battistini ha investito una donna, che è morta sul colpo. A quanto pare, secondo le prime testimonianze rese, la donna si sarebbe gettata volontariamente sui binari. Si tratterebbe quindi di un suicidio, come confermato da diverse persone che hanno assistito alla scena. Sul posto sono presenti al momento la Polizia e i Vigili del Fuoco, che stanno effettuando i rilievi necessari e sono in attesa del magistrato, per poi intervenire con il carro sollevamenti.

Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato questa persona a togliersi la vita, se davvero di suicidio si tratta, ma il tutto è avvenuto sotto gli occhi delle tante persone presenti al momento in stazione, ovviamente rimaste inorridite e traumatizzate da ciò che hanno visto. La tratta Metro A di Roma è stata momentaneamente interrotta, per consentire alla Polizia di svolgere il suo lavoro.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Roma, militare si suicida in stazione: la ricostruzione dei fatti

Metro A di Roma chiusa dopo il suicidio a Ponte Lungo

Come dicevamo sono in atto le operazioni di rilievo della dinamica dei fatti, ma nel frattempo Atac ha chiuso la linea A della Metro di Roma tra Termini e Anagnina, per favorire i soccorsi e le indagini. Sono stati attivati anche dei bus navetta sostitutivi. Una scena terribile, quella a cui hanno assistito i presenti, che hanno subito dato l’allarme quando però ormai era troppo tardi. Il macchinista si è accorto della presenza di una persona sui binari, ma purtroppo non è riuscito a frenare in tempo per evitarla. Un impatto violentissimo, che ha ucciso la donna sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso: era ormai troppo tardi.