Mare rosso a Napoli, resta il mistero dietro le immagini dello scorso 3 gennaio. Secondo gli esami del Comune della città, le acque non risultavano inquinate nel giorno in questione. La nota ufficiale.

Mare rosso a Napoli. Il fenomeno inquietante è stato immortalato lo scorso 3 gennaio a San Giovanni, quartiere della zona est del capoluogo campano. E a denunciarlo è stato direttamente un cittadino, con un video che ha fatto presto il giro del web.

Mare rosso a Napoli: il caso

Nelle immagini, in effetti, si vedono chiaramente le acque di colore purpureo. Poi in sottofondo le parole di indignazione dell’uomo che ha ripreso la scena: “Giusto che il nostro mare sia così, schifoso? E’ mai possibile? E’ mai possibile? Vedere il mare rosso e nessuno fa niente. Ministro dell’ambiente, perché non agisci? Eh? Perché non vieni qua e vieni a vedere? Eh? Non sappiamo da dove viene questo schifo. Ma non fate niente? Volete pulire, ma che pulite!”.

Nonostante la logica lasci pensare al fenomeno inquinamento, sembrerebbe non essere questa la risposta al caso. Almeno stando a quanto riferito da Francesca Menna, assessore alla saluta del Comune di Napoli, la quale ha prontamente verificato dopo le segnalazioni.

Ecco quanto dichiarato dalla politica attraverso una nota ufficiale: “A seguito dell’episodio (chiazze rosse in mare) verificatosi a San Giovanni il pomeriggio del 3 gennaio, sulla spiaggia di Boccaperti, ho subito allertato i servizi del comune che non avevano ricevuto segnalazione alcuna dagli organi competenti: autorità portuale e ARPAC”.

Da lì il verdetto sorprendente: le acque non risultavano contaminate nel giorno in questione. E allora di cosa si è trattato? La vicenda resta inspiegabile come ha ammesso la stessa politica: “Il servizio ABC ha effettuato un sopralluogo e non è stata riscontrata alcuna traccia di vernice o altro materiale da far pensare ad uno sversamento attraverso le fognature. Inoltre, già dal giorno successivo, l’acqua risultava pulita. Il Servizio mare del Comune di Napoli ha inviato una nota all’ARPAC per eventuali chiarimenti riguardanti il fenomeno che, a tutt’oggi, non sappiamo spiegarci“.