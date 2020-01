Altra estrazione della lotteria Italia. Stavolta il primo premio se lo aggiudica la città di Torino, con ben 5 milioni vinti.

Altra estrazione della Lotteria Italia, nella domenica sera dell’Epifania. Come sempre, durante la trasmissione “I Soliti Ignoti”, condotta da Amadeus, è stata dichairato il vincitore del biglietto da 5 milioni di euro.

Stavolta la fortuna ha baciato Torino. Infatti nel capoluogo Piemontese è stato venduto il biglietto contenente il primo piano, ossia quello da 5 milioni di euro. Andiamo a scoprire i cinque biglietti fortunati dove sono stati venduti, da Torino fino ad Erba.

Lotteria Italia, ecco i cinque biglietti fortunati

Come abbiamo anticipato, il biglietto da 5 milioni è stato venduto a Torino, con serie: O 005538.

Il saecondo premio, ossia quello da 2,5 milioni di euro, invece se lo aggiudica Gonars, in provincia di Udine. Terzo gradino del podio per Roma, dove in un distributore locale è stato venduto il biglietto da 1,5 milioni di euro. Infine il quarto bigliettto fortunata, da 1 milione di euro è andato a Lucca. Mentre il quinto ed ultimo biglietto fortunato, da 500mila euro è stato venduto ad Erba, in provincia di Como.

Ricapitolando, ecco la serie dei cinque biglietti fortunati:

O 005538 venduto a Torino : premio da 5 milioni;

P 463112 venduto a Gonars(UD) : premio da 2,5 milioni;

N 121940 venduto a Roma (distributore locale): premio da 1,5 milioni;

C 127922 venduto a Lucca : premio da 1 milione;

P 370303 venduto a Erba (CO): premio da 500 mila euro.

