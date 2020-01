Junior Cally è uno dei 24 partecipanti a Sanremo 2020. Scopriamo meglio chi è

Nome: Antonio

Cognome: Signore

Nome d’arte: Junior Cally

Data di nascita: 1991 (29 anni)

Luogo di Nascita: Roma

Segno Zodiacale: //

Altezza: 1,80 cm

Peso: 75kg



Junior Cally, nome d’arte di Antonio Signore, è nato a Roma nel 1991. E’ un rapper italiano, la sua carriera è cominciata grazie ad un concorso con la Honiro Label (casa discografica che detiene contratti di Mostro, Briga e Ultimo). Il suo nome era inizialmente Socio, ma non detenne troppo successo. Il 10 gennaio 2017 è uscito il suo primo singolo, Alcatraz, ma sotto il nome di Junior Cally, la cui particolarità è il volto coperto da una maschera antigas.

In attività effettivamente da due anni, ha pubblicato un primo CD, Ci entro dentro e poi ha firmato un contratto con la Sony Music, altra casa discografica. Un anno dopo, nel 2019, ha pubblicato un nuovo album dal titolo Ricercato, che svetta in cima alle classifiche FIMI raggiungendo il primo posto dei dischi più venduti in Italia a 10 giorni dall’uscita.

La vita privata di Junior Cally

Personaggio nuovo alla TV italiana, piuttosto misterioso e criptico, non si sanno troppe cose sulla sua persona. Fuorché ciò che si legge nel suo libro Il principe. Durante la sua adolescenza ha convissuto con una presunta leucemia che, in realtà, non si è rivelata tale, ma che l’ha traumatizzato a tal punto da riscontrare successivamente un disturbo ossessivo compulsivo della personalità.