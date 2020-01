Ikea, il colosso svedese del mobile pagherà un risarcimento alla famiglia di un bimbo morto per un incidente domestico

Era il 2017 quando il piccolo Jozef Dudek venne ritrovato morto in casa, schiacciato dai cassetti di un mobile Ikea caduto su di lui senza possibilità di evitare l’impatto. Troppo pesante il mobile di 32 kg per Jozef, vittima di un’asfissia inevitabile. Un dolore atroce quello della famiglia Dudek che ha deciso immediatamente di ricorrere al Tribunale statale della Pennsylvania contro Ikea. Il mobile in questione infatti era stato oggetto di una campagna di richiamo nel 2016 da parte della multinazionale che ne consigliava l’ancoraggio a muro, tramite un kit fornito gratuitamente a chi lo aveva acquistato, a causa di problemi di stabilità.

Un richiamo di cui i Dudek non erano mai venuti a conoscenza con conseguenze letali per il piccolo Jozef. Da allora, quindi, è iniziato un contenzioso legale che si è risolto recentemente con una transazione milionaria a sfavore di Ikea.

Ikea condannata a un risarcimento milionario

Quarantasei milioni di dollari. A tanto ammonta il risarcimento che Ikea verserà alla famiglia Dudek. A confermarlo è stata la stessa azienda svedese in una nota pubblicata sul Washington Post. “Sebbene nessun accordo possa modificare i tragici eventi che ci hanno portato qui – si legge sul sito di Sky TG24 – per il bene della famiglia e di tutti i soggetti coinvolti, siamo grati che questo contenzioso abbia raggiunto una risoluzione. Confermiamo il nostro impegno a favore per affrontare l’impegnativo problema della sicurezza domestica.”

Non è la prima volta che Ikea è costretta a risarcire per eventi domestici infausti. Era già accaduto nel 2016 quando l’azienda ha dovuto pagare complessivamente 50 milioni per le morti di tre bambini avvenute sempre a causa di mobili difettosi e instabili.

La famiglia Dudek ha già annunciato che donerà una piccola parte del risarcimento ottenuto da Ikea – un milione di dollari – a favore di gruppi di lavoro impegnati nella realizzazione di mobili e altri prodotti che salvaguardino la salute e la sicurezza dei bambini.