Hubble ha scoperto pianeti soffici come zucchero filato. E’ questa l’incredibile rivelazione che filtra dalle pagine The Astronomical Journal.

Il noto telescopio Hubble è una delle eccellenze assolute nell’ambito dello studio dell’Universo. Il telescopio è dotato di tecnologie che sono l’apice della generazione attuale, con caratteristiche e materiali all’avanguardia. Vero e proprio pioniere nella scoperta dello spazio che ci circonda, il telescopio scandaglia i sistemi e le galassie vicine da anni ormai. La tecnologia presente e l’intera strumentazione prende il nome dal famosissimo scienziato che appunto diede un contributo senza precedenti alla storia dell’esplorazione spaziale. Continuamente all’erta per scoprire cose nuove, di nuove stelle e nuovi pianeti. Proprio questo satellite spaziale ha scoperto una nuova classe di pianeti, dei quali se ne contano appena dieci, che hanno una conformazione davvero incredibile, senza precedenti.

Hubble ha scoperto dieci pianeti soffici come zucchero filato

Lo strumento tecnologico della NASA ha infatti scoperto una serie incredibile di pianeti. Ne sono appena 10 e stanno facendo parlare di sé in modo piuttosto insistente. Sono stati, infatti, scoperti dei pianeti che hanno una consistenza a dir poco incredibile. Sono pianeti gassosi, quindi molto diversi dalla Terra che è invece un corpo celeste roccioso. Più simili a Giove che al nostro pianeta, questi corpi sono caratterizzati da un’atmosfera ed una serie di componenti che lo rendono particolare. Stando alle ricostruzioni degli scienziati, infatti, tali corpi avrebbero la consistenza dello zucchero filato al tatto. Morbidi, modellabili con la mano ed incredibilmente unici. Sono appena dieci i corpi del genere ed in questi giorni ben due sono stati aggiunti a tale classificazione. I pianeti in questione sono stati nominati Kepler-51 b e Kepler-51 d, e sono localizzati a 2.400 anni luce dalla nostra Terra.

