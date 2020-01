Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto di oggi martedì 7 Gennaio 2019 in tempo reale.

Tornano le estrazioni di questa prima settimana di Gennaio. Quest’oggi meartedì 7 Gennaio 202 ci sono le estrazioni Live di Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot ricomincia a salire dopo la vincita del vecchio montepremi di 209.000.000 di euro. E’ stato il record di Jackpot Sisal. Lo scorso Jackpot ha superato anche le lotterie americane di Mega Millions e , che hanno una vincita massima attuale rispettivamente di 154 e 50 milioni di dollari, che equivalgono a 140 e 45 milioni di euro.

-Segui: > Qui il Simbolotto in Diretta Live!

SuperEnalotto, l’ultima estrazione di sabato 4 gennaio

Il secondo concorso dell’anno del Superenalotto va in archivio senza “6”. Dopo l’estrazione di sabato, 4 gennaio 2020, il Jackpot sale a 56,8 milioni di euro. Si registrano tre ricchi punti “5”, da oltre 77mila euro ciascuno. Le schedine vincenti sono state giocate a Palermo, presso il punto vendita Tabacchi Di Franco in Viale Lazio 44/46, a Monterotondo in provincia di Roma, nel Tabacchi Pacioni di Piazza Indipendenza 5C e ad Aprilia, in provincia di Latina, nel Bar Tabacchi di via Tiberio 8A.

Questa la combinazione estratta: 23 30 37 44 57 80 Numero Jolly 26 Superstar 56:. L’ultimo “6” è stato centrato il 17 settembre 2019 a Montechiarugolo, in provincia di Parma.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi martedì 7 Gennaio 2020

I numeri vincenti: 2 23 60 66 72 78

Numero Jolly 19

Superstar 53

Estrazioni del Lotto di oggi 7 Gennaio 2020 ore 20:00

BARI 61 33 81 40 4

CAGLIARI 72 89 67 25 32

FIRENZE 68 64 54 72 88

GENOVA 11 6 24 26 7

MILANO 5 16 53 3 9

NAPOLI 54 68 35 79 75

PALERMO 17 38 51 26 11

ROMA 19 70 51 89 60

TORINO 56 35 41 17 5

VENEZIA 32 33 31 52 57

NAZIONALE 43 28 81 30 73

10 e Lotto: estrazione serale del 7 Gennaio 2020

5 6 11 16 19

33

54 61 64 68 70

72 81 89

Numero Oro 61

Doppio Oro 61 33

I 5 simboli di Simbolotto 7 Gennaio 2020

Ruota di Venezia

